شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد مع جيم كارى فى صورة واحدة.. اعرف أحمد حلمى علق قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد صورة لها مع النجم العالمى جيم كارى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معبرة عن مدى حبها وإعجابها به، قائلة "أحبه .. حبيب قلبى"، منوهة عن حوارها معه هذا الأسبوع.

من جانبه علق النجم أحمد حلمى على الصورة قائلا "جيم كارى بحبه جدا".



رايا ابي راشد

ويشارك النجم جيم كارى فى فيلم الأنيمشن والأكشن Sonic The Hedgehog، الذى سيتم عرضه فى دور العرض حول العالم يوم 14 فبراير المقبل، ويشاركه البطولة، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

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ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

وكانت قد أعلنت شركة بارامونت بيكتشرز الأمريكية عن بدء العمل فى إنتاج فيلم الإنيميشن الجديد Sonic the Hedgehog، المأخوذ عن سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة، بحسب ما ذكره موقع Variety.

Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو أنتج عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لأكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدور قصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان" Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن، ولكن الكائن قوى جدا ويضرب "سونيك" بقوة، وبعدما يعود "سونيك" إلى وعيه، يجد نفسه فى بعد غريب اسمه "الفضاء الأبيض"، يلتقى فيه الزمان مع المكان بعدما حذف بسبب امتصاص الألوان منه.