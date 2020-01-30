شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش يصوران "ختم النمر" فى فيلا بشبرا منت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان أحمد صلاح حسنى والفنانة نسرين طافش عددا من مشاهد مسلسل "ختم النمر" اليوم الخميس، فى فيلا بمنطقة شبرا منت وهى عبارة عن مشاهد درامية حزينة تجمع الثنائى، وتستمر طوال اليوم، على أن تنتقل أسرة العمل إلى مكان تصوير آخر بعد غد السبت لاستكمال تصوير المشاهد الأخيرة، حيث يتبقى أسبوعين ويتم الانتهاء من العمل نهائياً.

وعاد أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش من اليونان مطلع هذا الأسبوع بعد تصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك والتى استغرقت 5 أيام، وذلك بعد تصوير أسبوعين فى مدينة أسوان التى تدور فيها معظم أحداث العمل الذى انطلق عرضه على شاشة ON E يوم السبت 18 يناير، حيث يتم عرض حلقاته بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة.

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"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

ويخوض أحمد صلاح حسنى بـ"ختم النمر" البطولة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، بينما يسجل المسلسل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز.