شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الرابعة لرحيلها.. لماذا تركت "الطفلة المعجزة" فيروز عالم الفن ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة الراحلة فيروز والتي اشتهرت بالطفلة المعجزة، والتي اتسمت بخفة الظل وأدائها الأدوار الاستعراضية، وكان فيلم ياسمين بداية انطلاقها فى عالم الفن، والذى انتج عاملا 1950من إخراج وتمثيل الفنان أنور وجدى وتأليف أبو السعود الإبيارى وشارك فيه نجوم الفن مديحة يسرى وزكى رستم.

نالت الفنانة فيروز شهرة كبيرة منذ نعومة أظافرها، إن كانت لم تستمر على ذلك المنوال خلال كبرها، حتى تركت الفن لصالح بيتها، على الرغم من تقديمها واتقانها الاستعراضات وجذبها الأنظار وأداؤها عددا من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا.

اوكتشف موهبة فيروز الفنان اللبنانى إلياس مؤدب والذى كان يقضى أمسيات فنية مع والدها حيث يعزف الكمان وبمساعدته قدمت موهبتها بملهى الأوبرج وكان من ضمن الحضر الملك فاروق والذى شجعها بمكافأة عبارة عن 50 جنيها.

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ولدت في القاهرة لأسرة أرمنية الأصل، واسمها الحقيقى بيروز آرتين كالفايان، وولدت في 15 مارس 1943، وتوفيت في إحدى المستشفيات بعد صراع من المرض في 30 يناير 2016 عن عمر 73 عاما.

قدمت العديد من الأفلام السينمائية في زمن الفن الجميل، وتركتب بصمة رائعة في عالم الفن، والتي من ضمنها أفلام ياسمين وفيروز هانم وصور الزفاف ودهب والحر مان، عصافير الجنة، كما أدت عدد من الأغانى الرائعة منها كروان الفن وبلبله ، وبحلق لى والميزان ، الدربكة ومعانا ريال.

وعن سر عدم استمرارها فى سلم النجومية فسببه تقدمها فى العمر تغير ملامحها مع دخولها مرحلة المراهقة ثم زواجها من الفنان بدر الدين جمجوم الذى فضل أن يكون دورها كزوجة وأم لأولاده أهم من دورها الفنى واستجابت الفنانة الموهوبة، ولم تستمر بعد النجاح الساحق والإيرادات التى حققتها أفلامها مع أنور وجدى.