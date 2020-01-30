بهاء سلطان يستعد لاستقبال مولوده الثالث‬

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
كشف الفنان بهاء سلطان عن استعداده لاستقبال مولودًا جديدًا يوم الأحد المقبل، مؤكدًا إنه اختار له اسم "محمد" .
وأعلن بهاء عبر صفحته بموقع فيسبوك وكتب :"هرزق بمولود يوم الأحد القادم ٢٠٢٠/٢/٢ بإذن الله (محمد)، اللهم انبتة نباتًا حسنًا واجعلة قرة عين الوالدية واحفظة وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى، اللهم اجعله من الهداه المهتدين غير الضالين ولا المضلين، اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبة وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وأجعله من الراشدين، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام
اللهم طهر قلبة، اللهم حصن فرجه اللهم حسن أخلاقه وأملاء قلبة نورًا وحكمة، اللهم اجعلني وأولادي من الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك التاركين لكل معصية(اللهم أمين) ".
بهاء تزوج عام 2013 من جيرمين مجدي، ولديه ابنتين توأم هما كادي وكندي عمرهما خمس سنوات .
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