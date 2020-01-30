لقاء الخميسي بصحبة أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الكاثوليكي للأفلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور تجمعها بأعضاء لجنة تحكيم المهرجان الكاثوليكي للأفلام المصرية.
وعلقت: "لجنة تحكيم المهرجان الكاثوليكي، مع أساتذتي الكبار وأبونا بطرس، الأستاذ عاطف بشاي، والأستاذ هاني لاشين، الأستاذ راجح داوود، والأستاذ سامح سليم، والأستاذة غادة جبارة، والأستاذ عصام زكريا".
وتابعت: "النجم أحمد بدير، النجمة القمرة اللي بموت فيها رغدة، والأب الجميل الفنان بطرس، سعدت بصحبتكم".
من ناحية أخرى، تشارك لقاء الخميسي في أول فيلم رسوم متحركة مصري "الفارس والأميرة"، إذ تقدم عددا من أغاني الفيلم، ويطرح الفيلم في السينمات الفترة القادمة، وهو من بطولة مدحت صالح، محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، وتأليف بشير الديك.
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