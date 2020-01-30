بالصور- أول ظهور إعلامي لغادة نافع بعد رحيل ماجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

تتحدث الفنانة غادة نافع عن والدتها النجمة الراحلة ماجدة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي مساء الجمعة 31 يناير الجاري في أول ظهور إعلامي لها عقب وفاة الفنانة القديرة.

وتكشف الفنانة غادة نافع خلال حوارها الأول مواقف وطقوس الفنانة ماجدة، وقصة حبها للفنان إيهاب نافع وكواليس انفصالهما.

كما سيتم إذاعة فيديو قصير من داخل منزل ماجدة، يكشف مقتنياتها وجوائزها وغرفة نومها، كما سيتم إذاعة فيديو آخر لحفل زفاف ماجدة على إيهاب نافع، وزفاف غادة نافع.