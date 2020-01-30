محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:
تتحدث الفنانة غادة نافع عن والدتها النجمة الراحلة ماجدة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي مساء الجمعة 31 يناير الجاري في أول ظهور إعلامي لها عقب وفاة الفنانة القديرة.
وتكشف الفنانة غادة نافع خلال حوارها الأول مواقف وطقوس الفنانة ماجدة، وقصة حبها للفنان إيهاب نافع وكواليس انفصالهما.
كما سيتم إذاعة فيديو قصير من داخل منزل ماجدة، يكشف مقتنياتها وجوائزها وغرفة نومها، كما سيتم إذاعة فيديو آخر لحفل زفاف ماجدة على إيهاب نافع، وزفاف غادة نافع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- أول ظهور إعلامي لغادة نافع بعد رحيل ماجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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