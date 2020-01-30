طارق الشناوي يطالب الجمهور بالدعاء لـ"نادية لطفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي: طالب الناقد الكبير طارق الشناوي، جمهور الفنانة نادية لطفي بالدعاء لها بعد تزايد الأزمة الصحية وتدهور حالتها خلال الساعات الماضية. وكتب "الشناوي"، عبر حسابه على "فيسبوك": "الدعاء للفنانة الكبيرة نادية لطفي أن يشفيها الله ويعافيها قادر يا كريم.. إن شاء الله ستعبر الفنانة العظيمة الأزمة أكثروا من الدعاء لها". ونُقلت الفنانة الكبيرة لغرفة العناية المركزة ووضعها الأطباء على جهاز التنفس الصناعي، وأعلنت مديرة أعمالها في تصريحات صحفية دخولها في غيبوبة.

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