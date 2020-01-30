بالفيديو: فايز المالكي يشارك تامر حسني في فيلمه الجديد “مش أنا”

أعلن الفنان فايز المالكي​ عن انضمامه إلى أسرة فيلم الفنان المصري تامر حسني الجديد “​مش أنا​”. ونشر المالكي عبر حسابه الشخصي على بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة تجمعه بتامر حسني، وعلق عليها قائلاً: “بداية تصوير فيلم مش أنا مع تامر حسني”.

من جهته، أعاد تامر حسني نشر الصورة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” معلقاً: “نورت الفيلم يا حبيبي”.

يشار إلى أن فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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