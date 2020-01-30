بالفدييو- مايا دياب: "إيدي طويلة ولساني قصير"

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ​مايا دياب​، تكسف فيه عن معلومة جديدة حول "لسانها"، لافتة إلى أنه قصير جداً بشكل لا يتناسب مع باقي أعضاء جسمها.

وظهرت دياب في مقطع الفيديو مع عدد من أصدقائها، توضح معنى ذلك، قائلة: "يعني إيدي طويلة ولساني قصير"، ثم فتحت فمها لإثبات صدق حديثها.

يُذكر أن مايا تستعد لطرح أغنية لبنانية منفردة قريباً بمناسبة عيد الحب، وستكون رومانسية، ومن المقرر أن تصوّرها بطريقة مبتكرة جداً، بحسب ما علم موقع "الفن".

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