ميرنا وليد - بيروت - وضحت عارضة الأزياء الأمريكية ​هايلي بالدوين​ سبب الشكل الغريب لأصبع الخنصر لديها، وقررت وضع حد لكل التعليقات السلبية التي وصلتها.

في التفاصيل، نشرت هايلي صورة لإصبعها الخنصر الملتوي وقالت إن سبب ذلك هو عيب خلقي يسمى باليد المشقوقة أو انقسام اليد : "لقد سخرت من هذا الأمر طوال حياتي لذلك انا اُخبر به الأن جميع الناس الذين يشعرون بالقلق والخوف ولا يتوقفون عن السؤال حول شكل أصابعي الغريب". ولم تكتف هايلي بذلك فقط، بل وضعت صورة من موقع ويكيبديا يشرح ماهية الطفرة المصابة به. وطلبت هايلي عدم سؤالها مرة أخرى عن هذا الأمر بعد ان سبب جدلا واسعا

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ان سخروا منها...هايلي بالدوين توضح سبب شكل اصبعها الغريب - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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