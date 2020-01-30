نانسي عجرم تكشف عن برومو "قلبي يا قلبي".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تستعدّ الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ لطرح أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي" كمفاجأة لمحبيها، وقد كشفت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عن برومو الأغنية، والتي من المقرر أن تطرحها غداً.

وكانت نانسي قد شوّقت متابعيها بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مكتوب عليها إسم الأغنية "قلبي يا قلبي"، وهي ترتدي كنزة وجينز وتجلس على الأرض حافية القدمين أمام شاشة التلفاز، وعلّقت عليها قائلة :"دونوا هذا التاريخ 31-1-2020" أي أنه في نهاية الشهر الحالي ستطلق نانسي أغنيتها الجديدة.

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