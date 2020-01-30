خاص الفن- ماغي بو غصن تنطلق بتصوير "أولاد آدم"

ميرنا وليد - بيروت - انطلقت الممثلة ​ماغي بو غصن​ وفريق عمل مسلسل "أولاد آدم" بتصوير المسلسل اليوم الخميس حسب ما علم موقع الخليج 365 وكشفت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن اللوك الذي ستظهر به في مسلسلها الجديد "أولاد آدم"، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً ظهرت فيها بقصة شعر قصير وعلّقت :"NEW LOOK لوك الشخصية الجديدة.. القاضية ديما، أولاد آدم".

يشارك أيضاً في بطولة العمل الممثلون مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ودانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو.

وكان وعد المنتج جمال سنان بكثير من التشويق في أحداث الفيلم، كاتباً عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "سننطلق بتصوير مسلسل أولاد آدم قريباً للمخرج المميز الليث حجو والكاتب رامي كوسا.. الكثير من التشويق في دراما واقعية مختلفة.. انتظرونا مع الرباعي المنتظر".

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