ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة الهندية من أصل باكستاني ​رابي بيرزادا​ عن اعتزالها وتوبتها وسافرت الى الاراضي المقدسة لتأدية مناسك العمرة . وقالت رابي بعد نشرت صور لها أثناء أداء العمرة: نعم أُظهر أمامكم صور من رحلة العمرة الخاصة بي.. هذا شيء أفتخر به .. يجب علينا أن نمارس ديننا بعيدًا عن الرياء والتكبر .. جئت إلى مكة المكرمة ولا يوجد شيء في الدنيا بمنحني سعادة أكثر.

وتابعت: في مكة أشعر أنني ضيفة على الله .. ، أراه في كل مكان ولا أتذكر عائلتي أو بيتي كل ما أتذكره أنني أتنفس في مكان لا يستضيفه سوى الخالق . ومرت راني بفترة صعبة بعد ان سربت صور خاصة لها مما جعلها تقرر اعتزال الفن وتعلن عن أداء العمرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الصور الفاضحة لها ..فنانة تعلن اعتزالها وتوبتها وتؤدي مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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