نجوم "The Voice Senior" يجتمعون على العشاء في بيروت.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إجتمعت لجنة تحكيم برنامج "​The Voice Senior​"، والمؤلفة من الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​، الفنان اللبناني ​ملحم زين​، الفنان المصري ​هاني شاكر​، والفنانة المغربية ​سميرة سعيد​، مع فريق عمل البرنامج على العشاء في أحد المطاعم في بيروت أمس.

وإنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لكرم وزين وشاكر وسعيد مع فرق عمل البرنامج خلال العشاء.

وقد إنتهى فريق عمل ولجنة تحكيم البرنامج من تصوير المرحلة الأولى، وهي عبارة عن حلقتين من مرحلة الصوت وبس، ومن المنتظر تصوير الحلقة النهائية في 30 كانون الثاني/يناير الحالي، بحسب ما علم موقع الخليج 365.



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