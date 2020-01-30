تراند اليوم : صافيناز في أزمة .. نسيت الهدوم و رقصت بالنص الفوقاني بس – فيديو

نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز جمهورها، فيديو جديد لها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تظهر فيه وهي ترقص في حفلة على شاطىء البحر ببدلة رقص على شكل مايوه على أنغام أغنية «زلزال».

حيث نالت هذه الصورة غضب عدد كبير من متابعيها حيث وصفها البعض بالجريئة، والتى تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتساءلوا متى تتوقف الراقصة صافيناز عن حركات الإغراء والإثارة؟

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ويذكر أن الراقصة صافيناز، أحيت حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل الجيزة، وذلك ضمن احتفالات العام الجديد 2020، حيث استعرضت رشاقتها فى الرقص وسط تفاعل من الجمهور الذى حضر الحفل.