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تراند اليوم : بصورة رومانسية.. وفاء الكيلاني تدحض شائعات انفصالها وهي تحتضن زوجها تيم حسن

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من مساوئ وسائل التواصل الاجتماعي هي إستستهال إطلاق الشائعات، وآخرها كانت تداول شائعة انفصال الإعلامية ​وفاء الكيلاني​ عن زوجها الممثل السوري ​تيم حسن​ وذلك بعد كتابة الأخيرة لمنشورين يحويان مقولاتن عن الحب في صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ربما قد أوحيا للبعض بأنها تقصد أنها على خلاف مع زوجها.ِ
وعادة ما تتواصل الكيلاني مع محبيها عبر وسائل التواصل وذلك نظراً لغيابها الإعلامي في الفترة الأخيرة، لكنها لم تنتظر طويلاً لترد على هذه الشائعة بنشرها صورة رومانسية على طريقة “الستوري” وهي تحتضن بزوجها الذي لم يظهر وجهه فيما زينت الابتسامة العريضة وجهها.wafaa elkilany taim hassan
إشارة إلى أن أن تيم حسن عقد قرانه في مايو/أيار 2017، على الإعلامية وفاء الكيلاني، وشكل الخبر مفاجأة لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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