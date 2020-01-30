جان يامان يخرج عن صمته للمرة الأولى بعد تصريحاته المثيرة للجدل!

متابعة بتجـــــــــرد: خرج النجم التركي جان يامان عن صمته وردّ للمرّة الأولى على الإنتقادات الكبيرة التي تعرّض لها في الفترة القليلة الماضية بعد تصريحاته الأخيرة التي سببت جدلاً كبيراً.
جان يامان الذي عاد من الخدمة العسكرية مؤخراً قال بأنّ تصريحه عن ضرورة أن يكون هناك رغبة جنسية بين أبطال أي مسلسل فُسّرت على نحو خاطئ.
وفي تصريح جديد عبّر عن صدمته من المكان الغير لائق الذي وصل إليه كلامه وأكّد أنّه قصد المفهوم بمعناه الواسع الذي يتعلّق بالإنسجام بين الطرفين.
وكان جان قد غاب عن التصريحات الإعلامية منذ فترة بعد الكثير من التصريحات المستفزّة التي اصدرها خلال قضائه عطلته في إسبانيا.
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