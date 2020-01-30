في ظهوره الإعلامي الأول.. حفيد عادل إمام: تعلمت الإخراج من والدي ونصائح جدي

متابعة بتجـــــــــرد: على خطى جده وأبيه، بدأ عادل، ابن المخرج رامي إمام، وحفيد الفنان عادل إمام، في الفترة الماضية خطواته الأولى في عالم الفن، الذي اختار دخوله من بوابة الإخراج، الذي درسه في خارج مصر، فقدم فيلمه الأول القصير “انحدار”، واستطاع الفيلم أن يحصل على إشادة من والده وجده، وجميع المقربين منه.

وكشف عادل إمام الصغير لبرنامج MBCTrending أنه تلقى أساسيات هذا الفن على يد والده، وأخذ عنه النظرة الفنية والإخراجية، كما دعم ذلك بالتواجد في مواقع التصوير للمسلسلات الستة الأخيرة لرامي إمام، خاصة مسلسله الأحدث “فلانتينو”، أما جده، عادل إمام، فتعلم منه الثقة بالنفس والتواضع، والحرص على السمعة الحسنة، والعلاقة الطيبة بينه وبين الناس.

وأوضح البرنامج أن قصة الفيلم الأول لحفيد الزعيم تحكي عن شخص يعود لمنزله بعد أسبوعين من فقدان والديه في حادث سيارة، يصاب على إثره بالاكتئاب. وكان رامي إمام هو من نشر الفيلم بموقع “يوتيوب”، وأعقب ذلك بفيديو لايڤ مع عادل لتعريف متابعيه بصاحب الفيلم، فكان الفيديو فرصة لأن يشكر عادل كل من علق على الفيلم تعليقا إيجابياً.

وأوضح عادل رامي إمام أن فكرة الفيلم مرتبطة بمشروع له في الجامعة، ولتنفيذها، استعان بأخيه واثنين من أصدقائه، واستغرق إنجاز الفيلم يومين.

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وأضاف عادل رامي إمام أن جده اتصل به هاتفياً ليعبر عن إعجابه بفيلمه الأول، وطلب منه المضي قدماً على نفس المنوال، واللجوء إليه أو إلى أبيه أو عمه، الفنان محمد إمام، في حال احتاج إلى أي مشورة، مشيراً في هذا السياق إلى العلاقة الوثيقة التي تربطه بجده عادل إمام، وإلى تواصلهما الدائم ولقائهما الأسبوعي على الغداء، حيث يحرص جده على سؤاله عن أحوال الدراسة وعن حياته بشكل عام.

في سياق آخر، أعرب عادل رامي إمام عن إعجابه بفيلم “لص بغداد”، والذي يقوم بالبطولة فيه عمه محمد إمام، خاصة ما يقدمه الفيلم من تجديد على مستوى الجودة والأكشن والإنتاج، إلى جانب الدور المختلف الذي يقدمه عمه.