هجوم على أحمد الفيشاوي وابنته تقدم طلباً لوزارة الداخلية بالقبض عليه

متابعة بتجــــــــــرد: في تطور مثير لقضية الفنان أحمد الفيشاوي والتي أقامتها ضده مطلقته هند الحناوي وحكم عليه فيها بالحبس عاماً وغرامة 20 ألف جنيه لعدم سداده نفقة ابنته الدراسية، قال المحامي شعبان سعيد وكيل لينا الفيشاوي إنه سيتقدم بطلبات لوزارة الداخلية بسرعة القبض على الفنان أحمد الفيشاوي لتنفيذ الحكم الصادر ضده، وذلك بعد مدهم بعناوينه المختلفة.

وأضاف المحامي في تصريحات صحافية، أنه يتوقع أن ينصاع الفيشاوي للحكم ويسدد المطلوب منه بجانب كفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، وإلزامه بـ 20 ألفا تعويضاً و50 جنيهاً للمحاماة والمصاريف، وأن الحكم جاء بعد إنذار الفيشاوي وعرقلته للتنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.

من ناحية أخرى، أثار تجاهل الفنان أحمد الفيشاوي الرد على الحكم بحبسه حفيظة الجمهور والمتابعين له على “إنستغرام”، وشنوا عليه هجوماً حاداً خاصة بعد نشره صوراً تجمعه بزوجته ندى الكامل وابنتيها وبرفقتهم الفنان الكبير حسين فهمي وزوجته.

وعبر المتابعون عن دهشتهم لاهتمام الفيشاوي بأبناء زوجته بينما يرفض الإنفاق على ابنته الوحيدة ولا يتواصل معها.

وكتب أحد متابعيه له: “أنت مش خايف من ربنا.. روح ادفع نفقة بنتك” وكتب آخر: “ادفع مصاريف بنتك.. الشرطة تبحث عنك”، فيما سخر منه متابع ثالث بقوله: “الشرطة بتدور عليك وأنت هنا ولا على بالك بتاخذ صور”، وعلق رابع قائلاً: ” اتقي الله واهتم ببنتك هتتسأل بيها يوم القيامة اتقي الله يا أحمد موت الفجأة مبقاش في أكثر منه ودي لحمك وعرضك وهتتسأل بيها”. لكن أحمد الفيشاوي تجاهل الرد على هذه التعليقات.