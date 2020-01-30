رانيا يوسف: لا أعلم معنى الـ”تريند” كي أتصدره

متابعة بتجــــــــرد: الأحداث المثيرة والأزمات التي مرت بها الفنانة رانيا يوسف وجعلتها تتصدر الـ”تريند” على مواقع التواصل الاجتماعي في أيام كثيرة أثارت من حولها تساؤل الجمهور حول إن كانت تتعمد إثارة الجدل من أجل أن تتواجد “تريند” على مواقع التواصل الاجتماعي أم أن الأمر صدفة.

ورداً على هذه الاتهامات، خرجت رانيا من خلال تصريحات صحافية لتؤكد أنها غير مهتمة بالـ”سوشيال ميديا”، وأنه مثل كل الفنانين من الطبيعي أن الجمهور يهتم بأخبارها وتفاصيلها.

وأكدت أنها لا تتعمد أي إثارة للجدل في كل المواقف التي تعرضت فيها لمثل تلك الأزمات، لكنها تتعامل بطبيعتها وعفويتها مع كل الأحداث الماضية.

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وأوضحت أنها لا تعرف معنى كلمة “تريند” لكي تتصدره، وأن هناك طاقماً كاملاً يدير حساباتها على السوشيال ميديا.

يذكر أنه عرض مؤخراً مسلسل “الآنسة فرح”، الذي انتهى عرض الجزء الأول منه وقامت ببطولته رانيا يوسف، ويشاركها أسماء أبو اليزيد.

كما يعرض لها حالياً في دور العرض السينمائي فيلم “دماغ شيطان” والذي تشارك فيه بالبطولة مع الفنان باسم سمرة، وتنتظر رانيا عرض مسلسلها الجديد “مملكة إبليس” بعد موافقة الأزهر الشريف على عرضه بعد تغيير اسمه من “ملائكة إبليس” إلى “مملكة إبليس”، وتشارك فيه بالبطولة مع الفنانة غادة عادل.