أمل عرفة توضح رد فعلها على خطوبة طليقها وتصفها بـ”تلك الشائعة”

متابعة بتجــــــــــرد: استعاد عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” فيديو أوضحت فيه الفنانة السورية أمل عرفة موقفها مما انتشر مؤخراً من أخبار عن خطوبة طليقها الفنان عبد المنعم عمايري والفنانة اللبنانية دانة الحلبي.

وجاء هذا في لقاء أجري معها في وقت سابق على أثير إذاعة “شام اف ام”. وردت من خلاله أولاً على الضجة التي أثيرت حول تعليق نشرته على حسابها على “إنستغرام” حيث كتبت: “يا الله إني أحاول فأعني وإني أخاف فأمنّي وإني أتعثر فأقمني” حيث رأى فيه بعض المتابعين تعليقاً على خبر الارتباط.

وقالت إنها نشرت التعليق ولم تكن تعلم بأمر ما سمته “تلك الشائعة”، مضيفة أنها اطلعت على الأمر فيما بعد.

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وتابعت أنها تلقت الكثير من الاتصالات في اليوم التالي وأنها لم تقصد الرد على خبر الارتباط، مشيرة إلى أن والد ابنتيها يقوم بواجباته كاملة تجاههما.

ولفتت إلى أنها لا تعرف أي أمر عن حياته الخاصة. ويشار إلى أن دانة الحلبي أعلنت في وقت سابق خطوبتها إلى الفنان السوري وظهرت في فيديو وهي تغني أمام صورة له مع القيام بحركات استفزازية.

واعتبر بعض المتابعين أنها قصدت بهذا اغاظة الممثلة السورية وهو ما نفته في وقت لاحق.