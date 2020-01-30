مفاجأة كارول سماحة لجمهورها في عيد الحب

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، في أوّل تعاون لها مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال فنيّة تعرض حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـAnghami Originals.

الأغنية التي سجّلتها كارول منذ أيام في مصر، رومانسية، من كلمات أمير طعيمة وألحان اسلام زكي، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب في فكرة مميّزة يتم حالياً البحث في تفاصيلها بين كارول سماحة وشركة “أنغامي”، ليكون العمل بمثابة هدية للجمهور في عيد الحب.

وكانت كارول سماحة قد أعلنت منذ فترة رغبّتها في طرح أغنيات منفردة بين الحين والآخر، وذلك بعيداً عن سياسة الألبوم، وتستمع في الفترة الراهنة إلى عدد من الأغنيات لإختيار ما يناسبها من بينها.

تجدر الإشارة إلى أن عام 2019 المنصرم شهد على طرح العديد من الأعمال الناجحة لكارول سماحة ومن بينها فيلم “بالصدفة” الذي عرض في مختلف البلدان العربية، وأغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، بالإضافة إلى كليب أغنية “انشالله”.