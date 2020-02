حضور استثنائي لـ”الأكشن” في السينمات بـ”جزيرة الخيال”

متابعة بتجـــــــــرد: رغم أن فبراير شهر “الفالنتين” والرومانسية والحب، إلا أن هوليوود استطاعت أن تجد موضع قدم لأفلام تجمع بين السياسة والغموض والتاريخ والجريمة والوثائقية والأنيميشن.

وتأخذ أفلام الرعب والغموض هدنة من دور العرض في ذلك الشهر باستثناء فيلم “جزيرة الخيال” الذي يعرض في منتصف الشهر ويدور حول رجل غامض يحول أحلام ضيوفه إلى حقيقة في جزيرته المدارية البعيدة، ولكن الأحلام تنقلب إلى كوابيس، ما يدفع الضيوف إلى محاولة حل لغز غموض الجزيرة والنجاة بحياتهم هرباً من عدو مجهول. والفيلم من بطولة مايكل بينا ولوسي هيل وجيليان جاكوبس.

مغامرة صحافية

وتحضر السياسة والصحافة في مستهل الشهر بفيلم The Last Thing He Wanted أو آخر شيء يريده، ويدور حول صحافية تحقق في قضية مهمة ولكنها تفاجأ بحقائق تتعلق بعمليات يقوم بها والدها وتتعرض لمواقف وتهديدات بالقتل من لوبي الفساد تحاول أن تثنيها عن إكمال مهمتها الصحافية.

والفيلم من بطولة آن هاثواي وبن أفليك.

صراع فوق الجليد

ويدور فيلم المغامرات Timmy Failure: Mistakes Were Made أو تيمي فيلر: أخطاء مرتكبة” حول رحلات واكتشافات مغامر متقلب المزاج مع صديقه الدب القطبي الضخم، ويتعرضان لمواقف تتراوح بين الضحك والخطر ويتورطان في صراعات مع قوى جبارة ولكنهما لا يستسلمان.

الفيلم من بطولة وينسلو فيلي وستيفان باستس وأوفيليا لافبوند، ويعرض في 7 فبراير المقبل.

ذكريات الروك

Advertisements

ويسترجع عشاق الموسيقى الذكريات مع فريق THE DOOR الشهير الذي تألف في عام 1965، عبر فيلم The Doors: Break On Thru الذي يروي قصة بسيطة توثق أروع أعمال واحدة من أروع فرق الروك في أمريكا، عندما يعود أفرادها لاستئناف نشاطهم بعد توقف دام 15 عاماً احتفاء بميلاد صديق لهم.

يعرض الفيلم في 12 فبراير وهو من بطولة ري منزاريك وروبي كريجر وجون دنسمور.

بورتريه الحرية

وتدور قصة الفيلم التاريخي Portrait of a Lady on Fire في بريتاني الفرنسية عام 1760، حيث تكلف الرسامة ماريان برسم بورتريه لامرأة مقبلة على الزواج من دون علمها.

وتنشأ صداقة بين الرسامة المحترفة وصاحبة الصورة المرأة البريئة الساذجة الخارجة لتوها من الدير، وتحاول أن تلاحظها نهاراً وترسمها ليلاً، ولكن الصداقة تتحول إلى علاقة إعجاب وتنقلب تجربة الرسم إلى محاولة لمساعدة العروس على التحرر والتعبير عن مشاعرها وتتبدل خطوط البورتريه وملامح العروس في محاولتها لإرضاء نفسها رغم كل قيود الأسرة والمجتمع، فهل تنجح؟

هذا ما نشاهده في الفيلم الذي يعرض في 14 فبراير وهو من بطولة فاليريا جولينو، أديل هينيل، ولوانا باجرامي.

الشاهد المتهم

من جهة أخرى، يدور فيلم الجريمة The Night Clerk أو الموظف الليلي حول موظف في فندق يشاهد جريمة قتل في أحد الغرف، ولكن تصرفاته المريبة تجعله المشتبه الأول لدى المحقق، وشيئاً فشيئاً تتكشف خيوط القضية المعقدة، وتأتي النهاية بمفاجأة لا يتخيلها الجميع.

الفيلم من بطولة تي شريدان جون ليجوزامو وهيلين هانت ويعرض في 21 فبراير.