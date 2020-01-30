أحمد مكي يدخل بـ”حزلقوم” عالم المسرح من الرياض

متابعة بتجــــــــرد: يستعد الفنان أحمد مكي للسفر من القاهرة للعاصمة السعودية الرياض، من أجل خوض أولى أعماله المسرحية خلال مشواره الفني، من خلال مسرحية “حزلقوم”، التي ستعرض على مسرح أبو بكر الشدي بمنطقة البوليفار بالرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض امتداد موسم الرياض.

ومن المقرر عرض المسرحية الكوميدية الغنائية 4 ليال متتالية، بداية من الأربعاء المقبل، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير المقبل، ويقدم مكي شخصية “حزلقوم” وهي الشخصية التي اشتهر بتقديمها من خلال فيلمه “لا تراجع ولا استسلام” وأيضاً مسلسله الكوميدي “الكبير”، حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة.

ومسرحية “حزلقوم” مدتها أكثر من 3 ساعات، وهي من إنتاج مسرح كايرو شو للمخرج والمنتج مجدي الهواري، وإخراج كريم سامي، وبطولة كل من: أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، محمد محمود، ميرنا جميل.

وقد تأجل عرض مسرحية “حزلقوم” للفنان أحمد مكي في موسم الرياض من قبل، حيث كان من المقرر عرضها في الفترة 27-30 نوفمبر الماضي.