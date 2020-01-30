مفاجآت أحلام لجمهورها لا تنتهي.. وهذا ما كشفته

متابعة بتجــــــــــرد: تنشغل النجمة الإماراتية أحلام بالتحضير لمشاريع فنية عديدة، سبق وألمحت إليها أكثر من مرّة في لقاءاتها الصحفية وإطلالاتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وكشفت أحلام مؤخراً عن تفاصيل بعض هذه المشاريع التي ستبصر النور تباعاً في الفترة المقبلة. وأشارت “نجمة الخليج الأولى” في حوار مع مجلة “لها” إلى أنها بصدد التحضير لإطلاق ألبوم ضخم ومتنوع، كما تحضّر لـ”ميني ألبوم” باللهجة المصرية وآخر باللهجة اللبنانية، وتنوي أيضاً إنجاز “ميني ألبوم” باللهجة المغربية.

وأوضحت أحلام أن فكرة تقديم “ميني ألبوم” مصري، خطرت لها ذات مرة في الأستديو حيث كانت تسجّل أغنيات قديمة بصوتها، منها لـ”كوكب الشرق” السيدة أم كلثوم وأخرى لفايزة أحمد ونجاة الصغيرة، ققالت في قرارة نفسها “لماذا لا أقدّم أغنيات ثقيلة كهذه؟”، أي أغنيات تنتمي إلى النمطين “الطرب الشرقي والشعبي” تشبه أغنية “غنّيلي شوي شوي” لأم كلثوم، فصمّمت على تنفيذ الفكرة وجلست مع أكثر من ملحن مصري، منهم محمود الخيامي ومحمد رحيم ووليد سعد.

في ما يتعلق بـ”الميني ألبوم” اللبناني، كشفت أحلام أنها تتناقش مع الفنان مروان خوري وجوزيف جحا وزياد بطرس، لكننها لا تريد أن تستبق الأمور، وتفضل التركيز في ألبومها الجديد الذي سيُطرح قريباً.

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وأعلنت أحلام، أن ألبومها المنوع سيصدر مبدئياً في آخر شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، وقد بذلت مجهوداً مضاعفاً في العمل على هذا الألبوم، واعتبرت أنه يتضمن أغنيات لـ “السمّيعة”. وتابعت “فنانة العرب” أنه وحين يصبح جاهزاً من النواحي الفنية والإعلانية سيتم طرحه كي لا تقع ثانيةً في الأخطاء التي صادفتها في ألبوم “يلازمني خيالك” الذي صدر قبل ثلاث سنوات، حيث تأخرت في إنجاز الـ Lyrics videos الخاصّين بالأغنيات، مما أثّر سلباً في تسويقه، وأشارت إلى أنها حالياً تهتم بأدق التفاصيل لكي يحقق ألبومها المقبل النجاح المنتظر.

أحلام تحدّث لأوّل مرّة عن تفاصيل الألبوم الجديد، وصرّحت أنه سيتضمن 20 أغنية، وتتعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء، منهم عبدالرحمن بن مساعد، الأمير بدر بن عبدالمحسن، ناصر الصالح، سهم ياسر بو علي وغيرهم، والتوزيع الموسيقى لخالد عز وأسامة الهندي، وتم تنفيذه في تركيا ومصر، وسجّلت صوتها في أحد الاستديوهات الفرنسية، وأنتجت الألبوم على نفقتها الخاصة.

كما كشفت عن أنها صوّرت أربعة كليبات من الألبوم حتى الآن، أحدها مع المخرجة إنجي جمال، واثنان مع المخرج حسن غدار، وواحد مع مخرج فرنسي، وتم التصوير في بالي بأندونيسيا وفرنسا ومصر.