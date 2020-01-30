"لا وقت للموت".. أغنية "جيمس بوند" الجديد بافتتاح الأوسكار 2020

أعلن، الأربعاء، منظمو حفل الأوسكار أن المغنية بيلي إيليش الحاصلة على جوائز جرامي الموسيقية ستقدم فقرة خلال حفل افتتاح الأوسكار ، في 9 فبراير/شباط 2020، مما زاد التكهنات بأن إيليش ستؤدي للمرة الأولى أغنيتها الخاصة بفيلم جيمس بوند الجديد.

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وكشفت إيليش وأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار عن الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكنهما اكتفيتا بالقول إن المغنية الشابة "ستقف على مسرح الأوسكار لتقدم فقرة خاصة".

ووردت أنباء هذا الشهر تفيد بأن إيليش صاحبة أغنية "شخص سيئ" (باد جاي) شاركت في كتابة أغنية فيلم جيمس بوند الجديد الذي سيكون بعنوان "لا وقت للموت" (نو تايم تو داي) وستسجلها بصوتها، ولن يتم طرح الأغنية قبل عرض الفيلم في دور السينما في أبريل/نيسان.

وأغنيات أفلام جيمس بوند لها حظ جيد مع جوائز الأوسكار، وفازت المغنية أديل بأوسكار أفضل أغنية أصلية عن أغنيتها "سكايفول" التي قدمتها خلال فيلم جيمس بوند الذي يحمل نفس الاسم عام 2012، كما فاز المغني سام سميث بالأوسكار عام 2016 عن أغنية فيلم جيمس بوند "سبكتر".

ولم يكن اسم إيليش ضمن القائمة المعلنة لأسماء النجوم الذين سيقدمون خلال حفل الأوسكار الأغنيات المرشحة في فئة أفضل أغنية أصلية ومن بينهم إلتون جون وإيدينا مينزيل وسينثيا ريفو وراندي نيومان وكريسي ميتز بطلة فيلم "ذيس إيز أس".

وكانت إيليش (18 عاما) اكتسحت حفل جوائز جرامي، الأحد، وحصدت الجوائز الأربع الكبرى وهي أفضل ألبوم وأفضل تسجيل وأغنية العام وأفضل فنانة صاعدة لتصبح بذلك ثاني نجمة تحصل على الجوائز الأربع مرة واحدة.