- 1/2
- 2/2
مهاب أحمدالأربعاء 2020/1/29 11:33 م بتوقيت أبوظبي
عبدالله السعيد
تلقى فريق بيراميدز صدمة قوية قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.
وتأكد غياب عبدالله السعيد، صانع ألعاب وهداف بيراميدز، عن لقاء الأهلي، بعد تلقيه بطاقة صفراء خلال لقاء فريقه أمام نادي مصر التي تجمع بينهما في الجولة الـ15 من عمر المسابقة.
وتلقى اللاعب المخضرم 3 بطاقات صفراء مؤخرا، ليتأكد غيابه عن المباراة المرتقبة لفريقه، الساعي لاستعادة بريقه مجددا واكتساب الثقة قبل انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري، والمراحل الإقصائية في الكونفدرالية الأفريقية.
ويعد السعيد أحد أبرز لاعبي بيراميدز والدوري المصري خلال الموسم الحالي، وينفرد بصدارة هدافي المسابقة بـ12 هدفا، ودخل نادي المئة مؤخرا.
يذكر أن الأهلي ينفرد بصدارة ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة من 12 فوزا متتاليا، بينما يحل بيراميدز خامسا بـ23 نقطة، قبل مباراته مع نادي مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله السعيد يوجه ضربة قوية لبيراميدز قبل لقاء الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.