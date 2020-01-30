عبدالله السعيد يوجه ضربة قوية لبيراميدز قبل لقاء الأهلي

تلقى فريق بيراميدز صدمة قوية قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب عبدالله السعيد، صانع ألعاب وهداف بيراميدز، عن لقاء الأهلي، بعد تلقيه بطاقة صفراء خلال لقاء فريقه أمام نادي مصر التي تجمع بينهما في الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

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وتلقى اللاعب المخضرم 3 بطاقات صفراء مؤخرا، ليتأكد غيابه عن المباراة المرتقبة لفريقه، الساعي لاستعادة بريقه مجددا واكتساب الثقة قبل انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري، والمراحل الإقصائية في الكونفدرالية الأفريقية.

ويعد السعيد أحد أبرز لاعبي بيراميدز والدوري المصري خلال الموسم الحالي، وينفرد بصدارة هدافي المسابقة بـ12 هدفا، ودخل نادي المئة مؤخرا.

يذكر أن الأهلي ينفرد بصدارة ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة من 12 فوزا متتاليا، بينما يحل بيراميدز خامسا بـ23 نقطة، قبل مباراته مع نادي مصر.