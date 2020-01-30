بالصورة- تيم حسن ووفاء الكيلاني: “سمن على عسل”

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Jan 30, 2020
على طريقتها الخاصة، ردّت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها الممثل السوري تيم حسن.
نشرت “وفاء الكيلاني” صورة جديدة لها عبر “الستوري” في حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها وهي تحتضن زوجها “تيم حسن” من دون أن يظهر وجهه، وذلك في ردّ غير مباشر على الأشاعات التي تنتشر من وقت الى آخر والتي لا تتوقف حول حياتهما الشخصية.
آخر ظهور للثنائي، عندما شاركت “الكيلاني” الجمهور على موقع إنستغرام بأحدث صورة رومانسية لها برفقة زوجها لتهنئتهم بحلول العام 2020.
أيضاً لا تتردد وفاء بنشر صور عاطفية لها برفقة تيم من وقت الى آخر، مجددة بذلك حبها له بعدما تزوجا في ايار/مايو 2017.
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