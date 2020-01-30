أصالة في سوريا قريبًا؟

وقع خبر وفاة كوبي براينت نجم فريق لوس انجلوس ليكرز لكرة السلة، الذي لقي حتفه مع ابنته البالغة من العمر 13 عامًا، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في لوس انجلوس يوم الأحد، كالصاعقة على محبيه واصدقائه وجمهوره في كل أنحاء العالم.

العديد من الوجوه المعروفة نعوه وحزنوا على وفاة اسطورة كرة السلة كوبي براينت على الرغم من عدم معرفتهم به، من بينهم الفنانة السورية أصالة نصري التي نشرت صورته عبر حسابها على انستغرام. وكتبت: “في أيّ مكان وفي كلّ زمان، للطيّبين أصحاب السمعة الطيّبه مكانة كبيرة واحترام، لمّ أعرف عنّ هذا الرّجل شيئاً كثيراً قبل رحيله، ولكنّه حفر لإسمه مكانة لنّ يُلغيها غيابه، بطموحه ومحبّته لعائلته والتزامه وتفوّقه، رحمه الله ومنّ كان معه، وندعو الله أنّ يحفظ الطيّبين جميعاً ويرحم أبي وجميع منّ سبقنا“.

إلا ان أصالة لم تسلم من الردود التي عبّرت عن انزعاجها حول نعي اصالة لـ كوبي براينت وتجاهلها لصفقة القرن التي اعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل ساعات، حيث طالبها أحدهم بـ “بوست” انتقاد لترامب حول سياسته تجاه القدس.

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إلا ان أصالة لم تلتزم الصمت بل ردّت عليه وقالت: “الكلام في السياسة مثل اللعب بالنار، واصبحت أفكر ألف مرة قبل ان اتكلم، لأن ماشاءلله الذين ينظّرون أو يفتون أصبحوا كثر في هذه الأيام”.

ومن المعروف أن عند اندلاع الازمة السورية في عام 2011 أعلنت أصالة تأييدها ووقوفها إلى جانب المعارضة السورية الأمر الذي أثار غضب الحكومة السورية والموالين وبعض من أفراد عائلتها.

إلا ان اصالة تلتزم سياسة النأي بالنفس هذه الأيام حيث تقتصر منشوراتها على نشاطاتها الفنية أو منشورات تتضمن كلاماً حزيناً أو عاطفيًا او صور عائلية. وابتعدت منذ أشهر طويلة عن التحدث في السياسة، فهل تمهد أصالة الطريق للعودة الى سوريا من جديد بعدما بدأت الدولة السورية تسترجع سيطرتها على كامل الأراضي؟