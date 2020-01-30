هل تحاول فوز العتيبي استفزاز الجمهور بصورها "الجريئة" مع زوجها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استفزت الناشطة السعودية فوز العتيبي وزوجها أحمد، الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة، رآها الجمهور "غير لائقة" ولا تناسب العادات والتقاليد المحافظة في المملكة العربية السعودية.

وأظهرت الصورة فوز وزوجها وهما يقبلان بعضهما، وظهرت هي مرتدية فستانا قصيرا أشبه بـ"المايوه" وهو الأمر الذي استفز الجمهور أكثر وكانوا لهما بالمرصاد.

ويبدو أن فوز العتيبي لن تتوقف عن إطلاق مثل تلك الصور المستفزة خلال الفترة المقبلة، منوهة أنها فعلت ذلك بناء على طلب من الجمهور واشترطت في تعليقها على الصورة أن يعدوها بألا ينتقدوها مجددا على أن تنشر لهم صورا خاصة مثل هذه الصورة تباعا وإن عادوا لانتقادها ستقوم بالتخفيف أو الامتناع عن النشر.

وكتبت فوز في تعليقها على الصورة قائلة: "حبيت أشاركم هالصورة عشانكم فقدتوني وطلبتوا أرجع أشاركم صوري لكن إذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي أخفف أو امتنع عن مشاركتكم".

وأتبعت الصورة بمقطع فيديو قصير وهي منفردة وتستعرض الفستان الذي ارتدته، منوهة أنها تحب مثل هذا الستايل لكنها لا تجده بسهولة، فعلقت قائلة: "أحب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكله ما ألقى مثلها كثير".

ولم يتوان الجمهور في الهجوم عليها؛ فالبعض انتقد هذا الظهور وآخرون تساءلوا عن الجمهور الذي طلب منها نشر مثل تلك الصور، فكتب مغرد قائلا: "ليتك امتنعتي بدل هذا التلوث البصري ترى مفهوم المشاركة مو مشروط بالتعري عجبي !!!".

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وكتبت مغردة: "مين اللي طلبك؟"، واستطردت أخرى: "الأفضل تتوقفي فوز عن المشاركه لاني اشوف مالها داعي تنزلي صور خاصه بهالشكل تقبلي راي"، وتطرق بعضهم الآخر إلى إبداء حالة من الاستغراب بسبب تركها تصور مثل تلك الصورة بالسعودية فقال: "سؤال هذي في السعودية الحين وتصور بطريقة إباحية محد يتعرض لها محد يمسكها؟ غريب الموضوع معاها".

وأكد بعض آخر أن ما تفعله فوز العتيبي ما هو إلا قلة حياء منها، فيما قالت مغردة عبر تعليق لها: "والله العظيم مهما كانت الحرية اللي أنا فيها اني ما اقدر اوري الناس صوري الخاصة مع زوجي بهالطريقه كذا نفسيا شيء خاص فيني وفيه ليه الي يسوى ومايسوى يشووفها".

ومؤخرا دخلت الناشطة السعودية فوز العتيبي، على خط أزمة مواطنتيها هند القحطاني وبدور البراهيم، اللتين تهاجمان بعضهما على حساباتهما في تطبيق "سناب شات"، معربة عن اندهاشها من الخليجيين الذين يبغض بعضهم بعضا.

وأقحمت فوز العتيبي الفنانة اللبنانية ميريام فارس في القصة للمقارنة بينها وبين الناشطة هند القحطاني، موضحة أن الخليجيين يهاجمون الثانية رغم أن سنها أصغر من الأولى ويتوددون لميريام فارس رغم أنها أكبر سنا من هند القحطاني.

ونشرت فوز العتيبي، مقطع فيديو للفنانة ميريام فارس وهي ترقص، وعلقت قائلة: "سبحان الله ليش حنا الخليجيين نبغض بعض؟! على الرغم من إن هند القحطاني أصغر من ميريام فارس إلا أن ربعنا يهاجمونها ويحسسونها إنها كبيرة وبنفس الوقت خاقين مع ميريام".

يذكر أن السعودية فوز العتيبي، اشتهرت على السوشيال ميديا بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي؛ ما جعلها محط أنظار المتابعين حتى أن بعضهم علق لها بأن هذه الشروط ستجعل زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر.