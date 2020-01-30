ابنة بيل غيتس توافق على خطوبتها من حبيبها المصري

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت جينفر جيتس، ابنة المليادير الأمريكي، بيل جيتس صورة رومانسية تجمعها بحبيبها المصري نايل نصار.

وظهرت جينفر وهي ترتمي في أحضان نايل وسط الثلوج، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه على حسابها على إنستغرام:"نايل نصار، أنت فريد من نوعك".

وأضافت:"لقد أدهشتني تماما خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وفاجأتني في أكثر الأماكن الشاهدة على عواطفنا المشتركة.. شغوفة جدا لقضاء بقية حياتنا في التعلم والنمو والضحك والمحبة معا.. نعم مليون مرة"، مع رمز تعبيري لخاتم الخطوبة.

ويبدو أن كلماتها تكشف عن ارتباطهما رسميا؛ إذ اجتذبت الصورة العديد من الاعجابات والتعليقات التي باركت علاقتهما وتمنت لهما السعادة.

ومن جانبه، نشر نايل نصار لقطات أخرى من مكان تقدمه لخطوبة حبيبته جينفر، ظهر في إحداها وهو يمسك بيد خطيبته والحماس يسيطر على تعابير وجهيهما.

وفي تعليقه على الصور، كتب نصار: "لقد قالت نعم" مرفقا التعليق بإيموجي خاتم الخطوبة.

واستطرد العريس قائلا: "أشعر وكأنني أكثر رجل حظا وسعادة في هذه اللحظة. جين، أنتِ كُلّ شيء ممكن أن أتمنّاه، بل وأكثر من ذلك. لا أستطيع الانتظار لكي ننمو سويا في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا يمكنني تخيل حياتي من دونك. أحبك أكثر مما تتصورين، وشكرا على جعلك كل يوم كالحلم لي".

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ومن جانب آخر، كانت كثيرا ما تستعرض ابنة الملياردير الأمريكي تفاصيل علاقاتهما منذ فترة طويلة، وتنشر كاثرين باستمرار صورا مختلفة لها مع نصار، والتي تكشف علاقتهما الرومانسية.

ويبدو أن صداقة الثنائي بدأت منذ سنوات أثناء دراستهما سويا في جامعة "ستانفورد" فى كاليفورنيا منذ العام 2013.

تبلغ كاثرين غيتس من العمر 23 عاما، وتقدر ثروتها الخاصة بنحو 20 مليون دولار، فضلا عن ثروة العائلة الضخمة.

فيما يبلغ عمر نايل نصار 28 عاما، وهو مصري من محافظة المنوفية لأبوين مصريين، وعاش طفولته فى الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا فى عام 2009، وهو يجيد تحدث 4 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ودرس الاقتصاد والإدارة فى جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وتخرج منها فى 2013.

اعتاد نايل ممارسة العديد من الرياضات منذ سن الخامسة بما فى ذلك الفروسية وكرة القدم وكرة السلة، ولكنه ركز على تعلم الفروسية عندما بلغ عشر سنوات.