مايا دياب تؤكد أن لسانها قصير ويتوجب عليها تعيين موظف للقيام بهذه المهمة

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب لأول مرة عن معلومة جديدة حول "لسانها"، لافتة إلى أنه قصير جدا بشكل لا يتناسب مع باقي أعضائها، وظهرت مايا بصحبة عدد من أصدقائها في مقطع فيديو توضح معنى ذلك قائلة "يعني إيدي طويلة ولساني قصير"، ثم قامت بفتح فمها لإثبات صدق حديثها.

وداعبت دياب المتواجدين في الفيديو وقالت "لو أن شيء سقط في فمي لا أستطيع التقاطه بلساني ويتوجب على تعيين موظف للقيام بهذه المهمة"، وهو ما أثار ضحك الحاضرين.وتباينت التعليقات حول ما نشرته دياب فبعضهم اعتبر ذلك عيبا خلقيا، وآخرون رأوه ميزة، فيما نصحها البعض بتطويله من خلال عملية تجميل.

يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية كان كليب "يا نور العين"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحصل على حوالي 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب.

أقرأ أيضًا:

حسن الرداد يبدأ تصوير «توأم روحي» في باريس

كما شاركت مايا في الآونة الأخيرة بمسرحية "لوكاندة الأوباش"، بصحبة حسن الرداد، خلال مشاركتهما في موسم الرياض بالسعودية.وكانت العديد من الشائعات انتشرت أيضًا حول طبيعة العلاقة التي تجمعها بالرداد، وهو ما أوضحه حسن الرداد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "غدا أجمل"، المذاع عبر فضائية MBC.

Advertisements

ونفى "الرداد"، زوج إيمي سمير غانم، ما تردد حول تلك الأحاديث، قائلا إن مايا دياب بمثابة أخت له، وإنه اعتاد التعرض لتلك الشائعات، حتى قبل أن يتزوج.

وأكمل أنه مع كل عمل فني يدخله تدور شائعات حول ارتباطه ببطلة هذا العمل، موضحا أن علاقته بمايا دياب كانت سطحية، حيث يلتقيان في المناسبات العامة فقط، مضيفا "إن ذلك تغير خلال المسرحية، المرة دي قربنا من بعض بحكم المسرح والشغل مع بعض". يشار إلى أن الفنانة مايا دياب دائمًا ما يثار حولها الجدل إما بإطلالتها الجريئة، أو بتصريحاتها وتصرفاتها.

قد يهمك ايضاً:

مايا دياب باللون الشعبي المصري في "ربع ساعة" باليوتيوب

مايا دياب في رسالة مؤثرة إلى ابنتها بيوم ميلادها