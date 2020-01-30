زينة تؤكد أن صداقتها بـ "تامر حسني" تعود إلى ما قبل التمثيل

في أول مقابلة تليفزيونية تجريها منذ سنوات، تحدثت الفنانة زينة في برنامج "الحكاية" عن كواليس العمل في أحدث أفلامها "الفلوس"، وعلاقتها ببطل ومؤلف قصة الفيلم، الفنان تامر حسني.وقالت زينة إن كاتب سيناريو "الفلوس"، محمد عبد المعطي، يتميز بالبراعة في إبداع أفلام تشبه الأفلام العالمية، من حيث أن المشاهد يعمل عقله طوال فترة المشاهدة، ولا يقتصر دوره على الفرجة والضحك فقط.

وأضافت زينة أنها تعرف تامر حسني عن قرب، وتعود صداقتهما القوية إلى ما قبل احترافهما التمثيل، ولذا فهي تراه مختلفا جدا في "الفلوس"، ويمثل ببراعة لم تتصورها، وهناك أشياء قبل بها من أجل شخصيته في الفيلم، رغم أنها ليست من طبيعته.

يذكر أن إيرادات "الفلوس" تجاوزت، وفقا لما تداولته بعض المواقع الإخبارية، 35 مليون جنيه في مصر، و230 مليونا في مختلف الدول العربية، وهو ما أعرب تامر حسني عن سعادته البالغة به، خاصة وأن الفيلم يعرض في فترة عادية بعيدا عن مواسم الأفلام والعطلات، وفي فترة امتحانات، إضافة إلى وجود أفلام أخرى عالمية في دور العرض مثل Frozen 2، و Jumanji: The Next Level، للممثل العالمي "ذا روك. فيلم "الفلوس" من بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من إخراج سعيد الماروق.

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