مهرجان مسرحي للصم في موسكو يستضيف فنانين من 9 دول من العالم

موسكو - لايف ستايل أقيم في موسكو للمرة الثانية مهرجان "عالم الصم" المسرحي الدولي، الذي شارك فيه ممثلون من الولايات المتحدة وفرنسا والسويد ورومانيا وبولندا وفنلندا، حيث أكد الفنانون الصم مكانتهم الخاصة والبارزة في عالم الفن. بعد سنوات من إهمالهم، بدأ الممثلون الصم بالمشاركة في الفعاليات الثقافية على الصعيد الدولي، وأصبحت مشكلاتهم مسموعة، رغم عجزهم عن التكلم بطريقة عادية. وقد يهمك أيضًا:

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