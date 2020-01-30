شيرين تستعد لمسرحية مع سمير غانم

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة شيرين أنها وافقت على المشاركة في المسرحية الجديدة "الزهر لما يلعب" مع الفنان سمير غانم الذي تلتقي معه مجدداً بعدما اجتمعا فى مسرحية "المتزوجون"، على مسرح الهوسابير التي عُرِضًت منذ من 40 عامًا. وقالت أنها لا تحب تكرار التجارب الناجحة لأنها لا تحب العيش على أنقاض الماضي. مشيرةً إلى أنها وافقت على المسرحية لأنها لا تُشبه مسرحية "المتزوجون."

وأكملت في تصريحاتها الصحفية: "سمير غانم يشع طاقةً إبداعية واجتماعية وكوميدية طوال الوقت، كما أن أفراد أسرته بالكامل لديهم نفس الطاقة". لافتة إلى أن أجواء التمرينات كانت عائلية بحضور ابنتيه الفنانتين دنيا وإيمي ووالدتهما صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز.