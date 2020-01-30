- 1/2
- 2/2
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
بيروت : إحتفل النجم اللبناني جورج الراسي بعيد ميلاده وسط شلّة من أصدقائه في منطقة فاريا في جبل لبنان. وكانت هذه المناسبة مميّزة جداً بالنسبة إلى الراسي نظراً إلى أنّه يحتفل بعيد ميلاده الأربعين.
جورج طرح مؤخراً أغنيته الجديدة بعنوان روحي عبر جميع صفحاته على منصّات التواصل الاجتماعي، وكانت من كلمات طوني أبي كرم، وألحان وتوزيع نيكولا شبلي، وتناولت قصّة شاب يعاتب حبيبته على جفائها معه، معبّراً عن ندمه على حبّها لكونه يشعر بها كالغريبة بقربه، فيقول لها "روحي.. أنا بدّي روحي".
كانت هذه تفاصيل خبر جورج الراسي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.