جورج الراسي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

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إحتفل النجم اللبناني جورج الراسي بعيد ميلاده وسط شلّة من أصدقائه في منطقة فاريا في جبل لبنان. وكانت هذه المناسبة مميّزة جداً بالنسبة إلى الراسي نظراً إلى أنّه يحتفل بعيد ميلاده الأربعين.

جورج طرح مؤخراً أغنيته الجديدة بعنوان روحي عبر جميع صفحاته على منصّات التواصل الاجتماعي، وكانت من كلمات طوني أبي كرم، وألحان وتوزيع نيكولا شبلي، وتناولت قصّة شاب يعاتب حبيبته على جفائها معه، معبّراً عن ندمه على حبّها لكونه يشعر بها كالغريبة بقربه، فيقول لها "روحي.. أنا بدّي روحي".