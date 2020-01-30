كريم عبد العزيز معجب بشخصية "يحيى راشد"

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""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل الجمهور المتابع لمقابلة الفنان كريم عبد العزيز بضيافة الفنانة إسعاد يونس عبر برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، بشدة مع حواره الصريح، ما أبرز عنوان مقابلته "كريم عبد العزيز: حبيت يحيى راشد فى الفيل الأزرق" بين المواضيع التي دخلت قائمة الـtrending عبر محرّك البحث "غوغل" يوم أمس.

وجاء حديثه مُلفِتاً بتصريحه عن إعجابه بشخصية "يحيى راشد" التي قدمها في سياق أحداث فيلم "الفيل الأزرق". مشيراً إلى أنه أخبر المخرج مروان حامد بحبه لهذه الشخصية لأنه يرغب الأدوار الجدلية التي تناقش المواضيع غير السوية في الدراما والسينما، والتي تخلق صراعاً حول موضوعٍ تفاعلي يحاكي قضايا المجتمع المتابع لأحداث العمل.

وأوضح في حديثه، أنه نفّذ المشهد الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم في الشارع. وعندما أخبرها عن مشكلته، نظر نحو المخرج مروان حامد، فرأى الدمع في عينه، ما اعتبره تأثراً صعب الحدوث، لأن دمعته عزيزة جداً. وهو ما قرّبه منه بعدما اكتشف مشاعره العميقة والجياشة ليصبح صديقاً عزيزاً بالنسبة له.

وأردف قائلاً: سألت مروان حامد: هل هناك جزء ثان من الفيلم؟ فلم يمتلك جواباً لسؤالي إبان نهاية تصوير الجزء الأول التي سمحت بولادة الجزء الثاني،

وفاجأ المشاهدين بقوله: أنا ممثل جبان ومروان حامد الصديق والمخرج هو الذي دفعني لأحطم القفص الذي تواجد بداخلي وفتح أمامي الأفكار لأقوم بأداء شخصيتي بالفيلم، وأنا أكن له الود والتقدير.

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"أهلاوي"

وتطرق للحديث عن الرياضة قائلاً: أنا أهلاوي من قلبي وبحترم الزمالك جدًا، أنا مجنون وعصبي. لكن نادي الزمالك كبير جداً وليه جمهور محترم جدا،, أضاف: "كنا بنتجمع بالليل مع السقا ورامز جلال وهنيدي ونلعب كورة قبل وبعد السحور، وكان معانا إيهاب توفيق، ورامز جلال بيفرقع صواريخ وإحنا بنلعب كورة."

وتابع: "يوم ما فتحت القناة الثالثة في مصر البيوت كانت مفتحة وعاشق لاسترجاع تاريخ السينما والبرامج القديمة اخترنا لك وعالم السينما وعالم البحار والدكتور مصطفى محمود، إحنا اتشكلنا على الحاجات دى".



"محب للأكل"

وتابع: "بتفرج على حلقات الأكل.. أنا خجول جدا ومجامل وبحب الناس تحترمني وبحترم الناس وبحب الأكل جداً لو ما كنتش ممثل كان زمانى 600 كيلو على الكنبة"، هنا بحب أكل الشارع وباكل فسيخ ورنجة وأى حاجة، وبخس من عند ربنا، ما كنتش رياضى ورحت الجم من يومين المدرب تخن، والمدرب قاللى كله حذرني منك".



رسالة لزوجته

ووجّه رسالة ودّ لزوجته قائلاً: "أنا عمري ما قولتلها الكلام ده. ربنا يخليهالي هي عملتلي كل حاجة في حياتي ربنا يقدرني وأردلها ربع اللي بتقدمه ليا. أنا أمي عايشة معايا فى البيت وربنا رزقنى بزوجة محترمة من بيت محترم وبنت ناس وأصيلة، قبلت أن تعيش مع أمي لأنى ما أعرفش أعيش بعيدًا عن أمي".