شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يكشف عن أسماء شخصيات مسلسل "البرنس" بصورة جديدة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج محمد سامي بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "البرنس"، الذى ينافس فى الماراثون الرمضانى المقبل، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مع النجم محمد رمضان، والفنانة نور، وعلق عليها قائلا، "أنا ورضوان البرنس وعلا من مسلسل البرنس إنشاء الله فى رمضان2020".



محمد سامي

وتعاون رمضان ونور هو الأول بينهما، حيث كان مقررا اجتماعهما فى فيلم "آخر ديك فى مصر" للمخرج عمرو عرفة عام 2017 ولكن نور اعتذرت بسبب تعاقدها على فيلم آخر وقتها وهو "تصبح على خير" مع النجم تامر حسنى وإخراج محمد سامى.

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الاخوة بعد وفاة الأب.

و طرح النجم محمد رمضان، أغنية "فيرساتشى" عبر قناته على يوتيوب، من حفله الفنى السابق فى مدينة دبى بدولة الإمارات، مشيرا أنه سيعلن على الكليب قريبا، قائلاً:"ڤيرساتشي كاملة دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب .. الحاضر يعلن الغايب.. من حفلة دبي و الكليب قريباً"

أما الفنانة نور اللبنانية غابت عن الدراما فى شهر رمضان الماضى بعدما قدمت آخر مسلسلاتها "رحيم" مع ياسر جلال عام 2018 وشارك فى بطولته محمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.