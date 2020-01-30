شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الباجورى يعلن بدء تصوير فيلم "جارة القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج هادي الباجوري بدء تصوير فيلمه الجديد "جارة القمر"، بطولة زوجته الفنانة ياسمين رئيس، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق :"وأخيرا .. جارة القمر"، ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوى، أسماء جلال وعلى الطيب.



هادي الباجوري

يذكر أن آخر أعمال هادي الباجورى، فيلم "الضيف" بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وأحمد مالك، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح ومحمود الليثي.

أما النجمة ياسمين رئيس يعرض لها حاليا فيلم "لص بغداد"، بطولة النجم محمد إمام ، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

Advertisements

و وصلت إيرادات فيلم "لص بغداد" إلى 10 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم اجازة منتصف العام الدراسي وذلك فى 6 أيام عرض، بعدما حقق أمس الاثنين مليون و150 ألف جنيه، تضاف إلى إجمالي ما حصده في الأيام الماضية، ليواصل تصدره لإيرادات الموسم منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي 22 يناير، على أن يطرح الفيلم بعد غد الخميس فى جميع الدول العربية وأمريكا وكندا.

وجاءت تفاصيل ايرادات لص بغداد فى الأيام الماضى منذ طرحه فى السينمات كالتالي، الاربعاء مليون و150 ألف جنيه، الخميس 2 مليون و160 ألف جنيه، الجمعة 2 مليون و230 ألف جنيه والسبت مليون و600 ألف جنيه، والأحد مليون و200 ألف جنيه لتكون المحصلة 8 مليون و600 ألف جنيه، والاثنين مليون و150 ألف جنيه.