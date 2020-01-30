شكرا لقرائتكم خبر عن وضع ملصق "عاش هنا" على منزل الراحل علاء ولى الدين تخليدا لذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة الثقافة ملصق "عاش هنا" على منزل النجم الراحل علاء ولى الدين فى مصر الجديدة، تخليدا لذكراه، مع اقتراب ذكرى وفاته يوم 11 فبراير.

ونشر المخرج تامر كرم صورة الملصق، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها "لفتة فى غاية الجمال من وزارة الثقافة برئاسة الفنانة العظيمة معالى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بوضع هذا الملصق على المنزل الذى عاش فيه الفنان العظيم الراحل علاء ولى الدين، وغيره من الفنانيين العظماء، الذين أثروا الحركة الفنية والثقافية فى بلدنا الحبيب مصر".



علاء ولي الدين

وتابع "أرسل لى الصورة الصديق العزيز معتز ولى الدين، شقيق الفنان الراحل، وهو فى منتهى السعادة، أن مصر لا تنسى مبدعيها، شكرا معالى وزيرة الثقافة".

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ومشروع "عاش هنا" دشنته وزارة الثقافة عام 2018، ويهدف إلى تخليد ذكرى رموز مصر من الرواد والمبدعين الذين أسهموا فى استكمال مسيرة مصر الحضارية عبر تاريخها.

المشروع عبارة عن لافتة تعلق على بيت أحد الرموز مزودة بخاصية تتيح الدخول على الموقع الإلكترونى للمشروع والتعرف على سيرة الرمز، وهو نتاح التعاون بين جهاز التنسيق الحضارى، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تم تخصيص موقع إلكترونى يضم السيرة الذاتية للشخصيات التى احتفى بها المشروع والأعمال التى أنجزوها مزودة بصور لأهم هذه الأعمال.

والفنان علاء ولدين، توفي عن عمر ناهز 40 عاما، وقبل وفاته كان فى الشهور الأخيرة يشعر بقرب موعد رحيله وكان يُخبر المقربين منه بذلك حتى إنه اشترى مقبرة في مدينة نصر قبل وفاته بفترة قصيرة وقال لوالدته إن هذه الدار الباقية، وحدث بالفعل ما شعر به الراحل، وتوفى أول يوم من عيد الأضحى 11 فبراير 2003 بعد أن صلى صلاة العيد وذبح الأضحية ووزع اللحوم بنفسه وكان السبب غيبوبة سكر.