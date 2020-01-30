تزوجت نجم الأهلي وارتدت الحجاب.. معلومات عن الفنانة مي عبدالنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة مى عبدالنبي، بعيد ميلادها الـ65، التي تعد واحدة من أبرز الفنانات من فترة الثمانينيات، وبرزت في أدوار شهيرة منها مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" مع الفنان عبدالمنعم مدبولي، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن مي عبدالنبي.

- ولدت مي عبدالني في 30 يناير 1955.

- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية‎، وهي ابنة المؤلف والممثل حسين عبدالنبي.

- بدأت التمثيل في النصف الثاني من السبعينيات وبرزت في بداياتها بمسلسل "لا يا ابنتي العزيزة"، وأصبحت وجها مألوفا في نهاية السبعينيات.

- ابتعدت فترة عن التمثيل في بدايات الثمانينيات ثم عادت مرة أخرى للتمثيل في أواخر الثمانينيات بأدوار دينية في أغلبها، استمرت حتى الألفية الجديدة.

- تزوجت لفترة 10 سنوات من اللاعب الدولي مصطفى يونس، الكابتن الأسبق لمصر والنادي الأهلي، قبل أن ينفصلا.

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- قامت بالأداء الصوتي لشخصية نوسة في مسلسل الأطفال "المغامرون الخمسة".

- من أعمالها "أمير الشرق، عثمان دقنة، المغامرون الخمسة، وآلة الزمن"، كما أنها أشتهرت بأعمال الدوبلاج.

- في حواره ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، قال الكابتن مصطفى يونس، عنها: "كانت تلعب كرة اليد في النادي الأهلي، وقابلتها بعمر 17 سنة وتعرفت عليها وخطبتها".

- حكى مصطفى يونس في البرنامج: "اتخطبنا وكان بيتنا في شبرا أوضتين وصالة، وخدت مكان تاني قريب من منطقة المؤسسة، وسبت توضيب شقتنا شوية، علشان أوضب شقة أبويا وأخواتي، وزعلت مي مني وقتها واتخانقنا وسبنا بعض، ولاحظ والدها الأستاذ حسين عبدالنبي، انقطاعي عن منزلهم، ولما سألها قالتله سبنا بعض، وحكتله التفاصيل، وقالها إنتي تمسكي فيه وبكونه شخص بار بأسرته، وكملنا الخطوبة واتجوزنا، والوضع اختلف بعد إنجاب الأطفال بعد 10 سنوات زواج، وحصل مشاكل بينا وقررنا الانفصال".

- أنجب منها ميار ومصطفى، ووصف مصطفى يونس زوجته مي عبدالنبي، بأنها ابنته الكبرى.