محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قالت الفنانة يسرا إن مسلسلها الدرامي الجديد في رمضان المقبل لم يتم التأكيد على الاسم النهائي له، أو الاستقرار على أحد الاسمين "دهب عيرة" و"قارئة الفنجان"، وربما يظهر لاحقًا اسم ثالث "واحنا بنشتغل"، لكن القصة ليس لها علاقة باسم المسلسل، فهو على أي حال أكبر بكثير من دلالة الاسم نفسه.
وأضافت يسرا، في برنامج "إم بي سي تريندينج"، أن المسلسل اجتماعي يحمل طابع التشويق والساسبنس، وفيه حاجات كتيرة غير متوقعة، لافتةً إلى أنها تجسد دور سيدة تمتلك مصنع ملابس.
وعن مشاركة حلا شيحا بالمسلسل، فقالت: "مبسوطة جدًا بوجود حلا شيحا في المسلسل، وإحنا اللي مختارينها.. وحلا ليها خصوصية وتحبي وشها".
وأضافت يسرا: "ما زال المسلسل في مرحلة الكتابة.. ولم يتم الانتهاء من اختيار فريق العمل ولسه في شخصيات لم يتم اختيارها".
المسلسل بطولة يسرا وحلا شيحة ومن تأليف أحمد عادل ومن إخراج سامح عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| يسرا تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد.. وهذا ما قالته عن حلا شيحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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