لقاء بعد11 سنة.. لبنان تجمع صبري فواز بمعتصم النهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان صبري فواز عددا من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، جمعته بالفنان السوري معتصم النهار، في لبنان.

وعلق صبري فواز، على الصور قائلا: "وبعد 11 سنة بالتمام، اتقابلنا أنا ومعتصم النهار".

Advertisements

ويتواجد صبري فواز في لبنان لتصوير مشاهده في مسلسل "أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي، وشريف سلامة.

وكان الفنان صبري فواز تعرض مؤخرا لأزمة صحية، وخرج وطمأن جمهوره بمقطع فيديو نشره بموقع "إنستجرام".

وينتظر صبري فواز، عرض مسلسله الجديد "مملكة أبليس"، على موقع شاهد.