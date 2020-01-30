تراند اليوم : إعلامي مصري يقارن مشاهدات برنامجه بـ "ملابس نوم" سما المصري

قارن إعلامي مصري، نفسه بالراقصة سما المصري التي فاجأت رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب بظهورها بـ "البيجامة" داخل أجنحة المعرض.

وخلال برنامجه على قناة "المحور"، تساءل الإعلامي هاني عبد الرحيم، إن كان بمقدور محتوى برنامج مثل "أحلام المواطن" تحقيق مليون و800 ألف مشاهدة، كما حدث مع فيديو المصري، عندما ذهبت إلى معرض الكتاب بالبيجامة، وحقق الفيديو الرقم السابق من المشاهدات خلال 48 ساعة فقط.

وكانت "المصري" التي اشتهرت بإطلالتها المثيرة للجدل ظهرت بملابس النوم داخل معرض الكتاب، وهو الأمر الذي أثار ضجة واسعة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الظهور بـ "البيجامة" و"شبشب".

وأكد عبد الرحيم عزم البرنامج على مواصلة تناول مواضيع تحمل رسالة، وتدعم الأعمال الخيرية في محافظات مصر المختلفة، بما في ذلك مساعي توظيف الشباب، ومبادرات هامة للدولة المصرية.

وأشار إلى ما إذا كانت البرامج التليفزيونية ذات المحتوى الهادف بمقدورها تحقيق المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بنفس القدر الذي تحققه مقاطع الفيديو التي تنشر لأغراض الاستعراض.



