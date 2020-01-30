سقوط خطير لسعد لمجرد خلال تصويره فيديو كليب - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط الفنان المغربي سعد لمجرد وفرقة فناير خلال تصويرهما أحد مشاهد فيديو كليب الأغنية التي ستجمعهما قريباً. وواضح من الفيديو ان السقوط كان خطيرا اذ حصل من مكان مرتفع وبقوة ولم يوضح سعد بعد انتشار الفيديو إن أصيب أو لا.
من جهة أخرى كانت قد أصدرت غُرفة التحقيق في العاصمة الفرنسية باريس قرار إحالة سعد لمجرد إلى غرفة الجِنايات التابعة لذات المحكمة، بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول واعادت تصنيف فعل الاغتصاب.
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