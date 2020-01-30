خاص الفن- كارول سماحة وجاد شويري بتعاون جديد وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تتعاون الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ مع الفنان والمخرج ​جاد شويري​ في انتاج واخراج اغنية جديدة تم تسجيلها بمصر وهي اغنية مصرية رومنسية الحان اسلام زكي وكلمات امير طعيمة وستصدر في فترة بعد عيد الحب حسب ما علم موقع الخليج 365.

تتحضر الفنانة كارول سماحة حاليا لإصدار أغنيات منفردة بعيداً عن سياسة الألبوم حيث تستمع الى عدد من الاغنيات لإختيار واحدة منها تصدرها قريبا

وكانت قد أحيت كارول حفلاً غنائياً على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي شهد حضور إبنتها والمخرج جاد شويري والإعلامية المصرية بوسي شلبي، وتألقت كارول على المسرح بإطلالة رائعة، حيث قدمت مجموعة من أعمالها المختلفة التي قدمتها على مدى مسيرتها الفنية، بينها سهرانين، غالي عليي، خليك بحالك، أضواء الشهرة وحشاني الدنيا في بلدي.

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