خالد النبوي يستعيد نشاطه الفني بعد أزمته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل المصري ​خالد النبوي​ تصوير أول مشاهده ضمن مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي يجسد بطولته كل من الممثلة ريهام حجاج ويشارك فيه مجموعة من الممثلين وهم نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.. المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي،

يذكر ان خالد النبوي قد تعرض لأزمة قلبية قبل أيام، و نقل على إثرها للقصر العيني الفرنساوي، وأجرى عملية قسطرة، وطلبت وقتها زوجته منى المغربي من الجمهور الدعاء له عبر صفحتها الشخصية على احد مواقع التواصل الاجتماعي