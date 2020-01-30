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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية فوز العتيبي تثير الجدل بنشر صورة "خادشة للحياء" والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
في خطوة غير مألوفة للمجتمع السعودي، نشرت فوز السعودي صورة خادشة للحياء.
وفي التفاصيل، عادت السعودية فوز العتيبي لإثارة الجدل مجددا بعد نشرها صورة ”خادشة للحياء“ مع زوجها في أحد الأماكن السياحية، أعقبتها بمقطع فيديو قصير ظهرت من خلاله بإطلالة جريئة عرضتها لهجوم عنيف من متابعيها.
وأظهرت الصورة التي نشرتها فوز العتيبي عبر حسابها في موقع ”تويتر“، ارتداءها فستانا أبيض قصيرا، ويكشف معظم جسدها، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، في مشهد غير مألوف للمجتمع السعودي المحافظ.
وعلقت فوز قائلة: ”حبيت اشاركم هالصوره عشانكم فقدتوني وطلبتوا ارجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي اخفف او امتنع عن مشاركتكم“.
وعلى مقطع الفيديو الذي نشرته، علقت: ”احب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكله ما ألقى مثلها كثير“.
حبيت اشاركم هالصوره عشانكم فقدتوني وطلبتوا ارجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي اخفف او امتنع عن مشاركتكم ♥️ pic.twitter.com/nhwgUvyuO8— فوز العتيبي (@zooztox)
حبيت اشاركم هالصوره عشانكم فقدتوني وطلبتوا ارجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي اخفف او امتنع عن مشاركتكم ♥️ pic.twitter.com/nhwgUvyuO8— فوز العتيبي (@zooztox) January 29, 2020
احب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكله ما ألقى مثلها كثير ???? pic.twitter.com/SSvE3sbOje— فوز العتيبي (@zooztox)
احب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكله ما ألقى مثلها كثير 💔 pic.twitter.com/SSvE3sbOje— فوز العتيبي (@zooztox) January 29, 2020
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