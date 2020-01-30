السعودية فوز العتيبي تثير الجدل بنشر صورة "خادشة للحياء" 

الخميس 30 يناير 2020

في خطوة غير مألوفة للمجتمع السعودي، نشرت فوز السعودي صورة خادشة للحياء.



وفي التفاصيل، عادت السعودية فوز العتيبي لإثارة الجدل مجددا بعد نشرها صورة ”خادشة للحياء“ مع زوجها في أحد الأماكن السياحية، أعقبتها بمقطع فيديو قصير ظهرت من خلاله بإطلالة جريئة عرضتها لهجوم عنيف من متابعيها.

وأظهرت الصورة التي نشرتها فوز العتيبي عبر حسابها في موقع ”تويتر“، ارتداءها فستانا أبيض قصيرا، ويكشف معظم جسدها، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، في مشهد غير مألوف للمجتمع السعودي المحافظ.

وعلقت فوز قائلة: ”‏حبيت اشاركم هالصوره عشانكم فقدتوني وطلبتوا ارجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي اخفف او امتنع عن مشاركتكم“.

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وعلى مقطع الفيديو الذي نشرته، علقت: ”‏احب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكله ما ألقى مثلها كثير“.

حبيت اشاركم هالصوره عشانكم فقدتوني وطلبتوا ارجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي اخفف او امتنع عن مشاركتكم ♥️ pic.twitter.com/nhwgUvyuO8— فوز العتيبي (@zooztox) حبيت اشاركم هالصوره عشانكم فقدتوني وطلبتوا ارجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي اخفف او امتنع عن مشاركتكم ♥️ pic.twitter.com/nhwgUvyuO8 — فوز العتيبي (@zooztox) January 29, 2020