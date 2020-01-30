شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ بطلة "حب عمرى" مع هيثم شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة سهر الصايغ تصوير مشاهدها الأولى فى مسلسلها الجديد "حب عمرى" الذى يكتبه فداء الشندويلى ويخرجه عبد العزيز حشاد والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تقدم سهر دور البطولة فى العمل الذى تدور أحداثه في إطار رومانسي حول قصة حب تجمع سهر الصايغ وهيثم شاكر في عودة للأعمال الرومانسية بالدراما المصرية من جديد.



سهر الصايغ

وفى سياق متصل تواصل سهر الصايغ تصوير مشاهدها فى مسلسل "النهاية – the end" مع يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وناهد السباعى، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تتعاون مع يوسف الشريف للمرة الثانية فى الدراما بعدما قدمت معه "كفر دلهاب" للمخرج أحمد نادر جلال فى شهر رمضان 2017.

وفى نفس السياق تصور سهر دورها فى مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى والمخرج مجدى أبو عميرة، من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتأليف محمد الحناوى وإنتاج شركة سينرجى للعرض بعيدًا عن شهر رمضان ويشارك فى بطولته خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، رانيا فريد شوقى، فراس سعيد، نورهان، غفران، ديانا هاشم وسمر علام وآخرون.

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وانتهت سهر مؤخرًا من تصوير دورها فى فيلم "2 طلعت حرب" مع المخرج مجدى أحمد على الذى لم يتحدد موعد طرحه فى دور العرض حتى الآن، حيث تشارك فى البطولة إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم مصطفى فهمى وسمير صبرى وأحمد وفيق وعبير صبرى ودلال عبد العزيز وميدو عادل ومحمود قابيل.