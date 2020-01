أبرز 10 مرشحين للأوسكار 2020.. تشارليز ثيرون في المقدمة

هل تشعر أن ترشيحات الأوسكار هذا العام مكررة؟ إحساسك في محله، إذ إنَّ 18 من أصل 24 مرشحا لهذا العام تلقوا ترشيحا للأوسكار من قبل، بل إن بعضهم فاز بالجائزة أكثر من مرة.

ورصد موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي أبرز المرشحين للأوسكار هذا العام، ممن تلقوا ترشيحات على مدار الأعوام السابقة.

1. تشارليز ثيرون





فازت النجمة تشارليز ثيرون بجائزة أوسكار عام 2004 عن فيلم Monster (وحش)، وتلقت هذا العام ترشيحاً عن فئة أفضل ممثلة رئيسية بفضل دورها في فيلم Bombshell (القنبلة).

وخلال السنوات الماضية تلقت ترشيحاً عن دورها في فيلم North Country (شمال المدينة)، لكنها خسرته لصالح زميلتها ريس ويذرسبون.

2. آل باتشينو





على مدار مسيرته المهنية، تلقى آل باتشينو 8 ترشيحات للأوسكار، خسر 7 منها، وفاز بواحدة عن دوره في فيلم Scent of a Woman (عطر امرأة) عام 1993.

هذا العام ينافس آل باتشينو على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم The Irishman (الأيرلندي).

3. خواكين فينيكس





حتى الآن، فاز الممثل الأمريكي خواكين فينيكس بأكثر من جائزة عن دوره في فيلم Joker (جوكر)، من بينها جولدن جلوب في فئة أفضل ممثل.

وينافس خواكين هذا العام على أوسكار أفضل ممثل، على أمل تغيير حظه السابق، إذ فشل في اقتناص الجائزة نفسها 3 مرات من قبل، عن أفلام Gladiator (المصارع) وWalk the Line (سر على الخط) وThe Master (السيد).

4. توم هانكس





تلقى الممثل المخضرم توم هانكس 5 ترشيحات سابقة في حفل الأوسكار، فاز باثنين منها وخسر ثلاثة.

هذا العام ينافس هانكس في الأوسكار لأول مرة عن فئة أفضل ممثل مساعد، بعد فوزه عن فئة أفضل ممثل رئيسي عن فيلمي Philadelphia (فيلادلفيا) عام 1994 وForrest Gump (فورست جامب) عام 1995.

5. رينيه زيلويجر





حظيت الممثلة رينيه زيلويجر بـ3 ترشيحات لأوسكار أفضل ممثلة على مدار 3 أعوام متتالية عن أفلام Bridget Jones’s Diary (مذكرات بريدجت جونز) وChicago (شيكاجو) وCold Mountain (الجبل البارد)، لتفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن الفيلم الأخير عام 2004.

6. ليوناردو دي كابريو





فاز النجم ليوناردو دي كابريو عام 2016 بجائزة أوسكار عن فيلم The Revenant (العائد) بعد 5 خسائر سابقة.

هذا العام ينافس الممثل على فئة أفضل ممثل رئيسي عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood (حدث ذات مرة في هوليوود).

7. براد بيت





خسر الممثل الأمريكي براد بيت في سباق الأوسكار 5 مرات، وحصد الجائزة مرة واحدة عن دوره كمنتج في فيلم (12 عاماً من العبودية) 12 Years a Slave..

وينافس بيت هذا العام على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (حدث ذات مرة في هوليوود).

8. أنتوني هوبكنز





فاز الممثل البريطاني أنتوني هوبكنز بالأوسكار مرة واحدة عام 1992 عن فيلم The Silence of the Lambs (صمت الحملان).

وترشح هوبكنز للجائزة 3 مرات خسرها جميعا، والآن بعد مرور 22 عاما على آخر ترشيح أوسكار له، ينافس على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Two Popes (الباباوان).

9. مارتن سكورسيزي





ترشَّح المخرج مارتن سكورسيزي للأوسكار 12 مرة، فاز بواحدة عن فيلم The Departed (المغادرون) عام 2007، وخسر 11 مرة.

ويخوض سكورسيزي السباق هذا العام على فئة أفضل مخرج عن فيلم (الأيرلندي).

10. كوينتن تارانتينو

فاز المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو بأوسكار أفضل مخرج مرتين، وخسر الجائزة نفسها 3 مرات.

وينافس هذا العام عن فيلم (حدث ذات مرة في هوليوود) على جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أيضا.